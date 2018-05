POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Uslar (ots) – 09.05.2018, 20.30 Uhr

Uslar (st) Bislang unbekannte Täter entwenden in einem

Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße die Geldbörse und das Mobiltelefon

einer 20 jährigen aus Wolfhagen. Die Geldbörse und ihr Telefon habe

sich in einem Stoffbeutel, der an ihrem Einkaufswagen hing, befunden.

Erst beim Bezahlen bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Bei einer

Nachsuche im Markt fand sie ihr Mobiltelefon in einem Warenregal

wieder. Die Geldbörse konnte bislang nicht aufgefunden werden. Durch

den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von 60,00 Euro. Hinweise

zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang erbittet die Polizei unter

der Telefonnummer 05571-96000.

