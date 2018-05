POL-OS: Osnabrück – Einbruch in Gartenhaus

Osnabrück (ots) – Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstagabend

und Mittwochnachmittag in ein Gartenhaus an der Straße In der Strothe

ein. Durch eine aufgebrochene Tür gelangten sie in die Hütte,

durchsuchten das Häuschen und entwendeten Getränke, Bargeld und

Lebensmittel. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei unter

0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

