POL-OS: Osnabrück – Schwerer Unfall auf der Holsten-Mündruper-Straße

Osnabrück (ots) – Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.55 Uhr ein

schwerer Verkehrsunfall auf der Holsten-Mündruper-Straße/ Uphauser

Weg. Ein BMW-Fahrer (28 J.) war stadteinwärts unterwegs und

überholte unmittelbar vor einem Kurvenbereich eine vor ihm fahrende

Radfahrerin. Dadurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallt mit

einem BMW Cooper zusammen, der von einem 44jährigen Mann gesteuert

wurde. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 44-Jährige

leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden i.H.v. ca. 16500

Euro. Die Verletzten wurden in Osnabrücker Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle wurde von Beamten des Unfalldienstes vermessen.

Während dieser Aktion erschien eine Anwohnerin und brachte den

Beamten Wasser, was bei einer Außentemperatur von knapp 30 Grad

dankend angenommen wurde.

