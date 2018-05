POL-PDPS: Zweibrücken – Einbruch in Albert-Schweitzer-Grundschule

Zweibrücken (ots) – Zwischen dem 08.05.2018, 17:00 Uhr und dem

09.05.2018, 06:30 Uhr brachen Unbekannte über ein Fenster in die

Albert-Schweitzer-Grundschule in Ernstweiler ein. Im Gebäude wurden

mehrere Verwaltungsräume angegangen und durchsucht. Es wurden

verschiedene Schränke und Schubladen aufgebrochen und ein kleinerer

Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit

noch nicht genau beziffert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an

die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Tel. 06332/976-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332/976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Pirmasens | Publiziert durch presseportal.de.