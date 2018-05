POL-PDPS: Zweibrücken – Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots) – Gestern Mittag ereignete sich gegen 17:20 Uhr

an der Einmündung Am Kloster/Philippsweg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Mitsubishi Colt rückwärts

aus dem Phi-lippsweg und stieß im Einmündungsbereich zur Straße Am

Kloster gegen einen dort geparkten Pkw. Die Fahrzeughalterin des

geparkten Pkw hörte den Unfall und lief vor das Anwesen. Zu diesem

Zeitpunkt stand der offensichtliche Unfallverursacher gegenüber dem

Unfallort am Fahrbahnrand. Er stieg dann ins Fahrzeug und fuhr mit

ihm bis in den Etzelweg. Dort stellte er den Pkw ab und kam kurze

Zeit später wieder zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Im Rahmen der

Unfallaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der

Unfallverursacher deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht

eingeleitet. Es wurde eine Blutpro-be entnommen und der Führerschein

beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtscha-den von

ca. 2500 EUR. Zeugen für den Unfallhergang selbst sind derzeit nicht

bekannt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbit-tet Hinweise unter

Tel. 06332/976-0.

