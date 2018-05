POL-SI: Betrunken vom Unfallort entfernt

Kreuztal (ots) – Am frühen Donnerstag Morgen befuhr ein 22jähriger

Fahrzeugführer mit seinem PKW die Numbachstraße in Fellinghausen in

Fahrtrichtung Kreuztal. Aufgrund starker Alkoholisierung verlor er im

weiteren Straßenverlauf die Kontrolle über seinen PKW, kam nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Natursteinmauer.

Zunächst entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der

Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Zuge einer Nahbereichsfahndung

durch Beamte der Polizeiwache Kreuztal im nahen Umfeld der

Unfallörtlichkeit angetroffen werden. Zum Unfallzeitpunkt konnte eine

Alkoholisierung von mehr als 2 Promille bei dem Fahrzeugführer

festgestellt werden. Auf der Polizeiwache in Kreuztal wurde dem Mann

eine Blutprobe entnommen. An der Natursteinmauer entstand ein

geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 2000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

Stefan Hock

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein | Publiziert durch presseportal.de.