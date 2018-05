POL-PDKH: Einbruch in Hackenheim

Bad Kreuznach (ots) – Hiesiger Dienststelle wurde am Abend des

09.05.18 ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Oberweg in

Hackenheim gemeldet. Laut dem Hauseigentümer muss sich die Tat am

09.05.18 zwischen 20:00 Uhr und 23:35 Uhr ereignet haben. Das

komplette Haus war durchwühlt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt

die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-0

entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671-8811-0

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

