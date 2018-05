POL-KA: (PF) Pforzheim – Gefährliches Überholmanöver – Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Durch ein ausgesprochen gefährliches

Überholmanöver fiel am Dienstagnachmittag um 16:25 Uhr ein

dunkelgrüner Mercedes Benz mit Pforzheimer Kennzeichen auf, der die

Karlsruher Straße in Pforzheim in stadteinwärtiger Richtung befuhr.

Der Mercedes überholte nach der Einmündung zur Kurzen Steig mehrere

Fahrzeuge – darunter auch einen Tanklaster – obwohl sich die Fahrbahn

im dortigen Bereich von zwei auf einen Fahrstreifen verengt. Dem

Fahrer war es offensichtlich auch egal, daß er dabei eine Sperrfläche

überfuhr und sich schließlich auf der Gegenfahrbahn mehreren

entgegenkommenden Fahrzeugen gegenübersah, die nur durch extreme

Brems- und Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern

konnten. Der Mercedesfahrer beleidigte dann noch mehrere Autofahrer

mit entsprechenden Gesten und setzte seine Fahrt in Richtung

Innenstadt fort. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat nun die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Geschädigte des

Vorfalls, sich telefonisch unter (07231) 186 4100 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

