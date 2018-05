LPI-SLF: Auffahrunfall

Moßbach/ L1077, Saale-Orla-Kreis (ots) – Am 09.05.2018 gegen 12:45

Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW (28, m, deutsch) die L1077 aus

Richtung Neustadt/Orla kommend in Richtung Schleiz. Zwischen den

Abzweigen Linda und Moßbach musste dieser sein Fahrzeug aufgrund von

Bauerbeiten abbremsen. Diese Situation erkannte der hinter ihm

fahrende Fahrer eines Pkw Toyota (25, m, deutsch) zu spät und fuhr

auf. Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

