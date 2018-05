POL-BI: Junge Frau stirbt bei Unfall auf der Autobahn bei Porta Westfalica

Bielefeld (ots) – Bu. Zu einem tragischen Unfall mit tödlichem

Ausgang kam es am Mitwoch, 09.05.2018, gegen 22.00 h, auf der BAB 2,

Richtung Hannover, kurz vor der Anschlussstelle Porta Westfalica.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es unter zwei Insassen eines

Berliner Hyundais zu einem Streit, in dessen Verlauf der Fahrer den

Pkw auf dem Seitenstreifen zum Stehen brachte. Die 22-jährige

Beifahrerin stieg daraufhin aus dem Pkw und betrat die Fahrbahn. Hier

wurde sie von einem Lkw erfasst, zu Boden geschleudert und

anschließend von einem VW Sharan überrollt. Sie erlag trotz

sofortiger Reanimationsversuche von Ersthelfern und eintreffenden

Polizeibeamten noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die

beteiligten Fahrzeuge wurden zur Spurenauswertung sichergestellt. Für

die Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden Notfallseelsorger

angefordert. Zur Bergung des Unfallopfers und zur Unfallaufnahme

wurde die BAB in Richtung Hannover am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen

gesperrt, wodurch es zu einem Rückstau von etwa 6 km kam.

Umleitungsstrecken wurden über Verkehrsfunk bekanntgegeben.

