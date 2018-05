POL-PDPS: Fahrzeugvollbrand eines Sattelschleppers mit Anhänger

Nünschweiler (ots) –

Am Mittwoch, den 09.05.2018, um 15:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger

Mann aus Fellbach (Baden-Württemberg) mit dem Sattelschlepper MAN,

sowie mit dem dazugehörigen Anhänger Krone, die A 8 Zweibrücken in

Fahrtrichtung Pirmasens. Der Fahrzeugführer stellte fest, dass die

Kontrollleuchte „Öl“ des Sattelschleppers aufleuchtete, wechselte

hieraufhin auf den Seitenstreifen und verlangsamte die Fahrt.

Plötzlich gab es einen Knall und in das Führerhaus schlugen Flammen

hinein. Der Fahrzeugführer konnte das Führerhaus des Sattelschleppers

verlassen. Im Bereich des Maschinenraums breitete sich das Feuer aus

und griff auf den Anhänger über. Es kam in der Folge zu neun bis zehn

Explosionen an dem Anhänger, vermutlich, weil die Reifen durch die

Hitzeeinwirkung platzten. Der Sattelschlepper und der Anhänger

brannten vollständig aus. Beladen war der Anhänger mit Kurbelwellen

mit einem Gesamtgewicht von 23,5t. Der Fahrzeugführer wurde leicht

verletzte und muss für 24 Stunden in dem Städtischen Krankenhaus

Pirmasens verbleiben. Die Autobahn war für die Dauer von 9 Stunden

und 55 Minuten voll gesperrt. Die Ladung, der ausgebrannte Anhänger,

sowie der Sattelschlepper mussten durch einen Abschleppdienst

geborgen werden. Die Fahrbahn, sowie die angrenzende Grünanlage

wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Im Einsatz befanden sich

zahlreiche Feuerwehren der Stadt Zweibrücken, der Flughafenfeuerwehr

Zweibrücken und Zweibrücken-Land. Weiterhin war ein Rettungswagen im

Einsatz, welcher den verletzten Fahrzeugführer versorgte. Der Verkehr

musste weiträumig um die Brandstelle abgeleitet werden. Der

Gesamtschaden beträgt ca. 250.000 Euro, kann jedoch noch nicht

abschließend beziffert werden.

