LPI-EF: Viel Alkohol am Steuer – Erfurt, 09.05.2018

Erfurt (ots) – Am späten Mittwochabend kontrollierten Beamte des

Inspektionsdienstes Nord einen VW-Fahrer in der Ortslage

Erfurt-Stotternheim. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest staunten

die Beamten nicht schlecht, satte 3,00 Promille zeigte das Messgerät

an. Der 30-Jährige Fahrzeugführer wurde in der Folge zum Zwecke einer

Blutentnahme auf die Polizeidienststelle gebracht. Seinen

Führerschein behielten die Beamten gleich ein. Ein Strafverfahren

wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Erfurt | Publiziert durch presseportal.de.