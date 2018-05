POL-COE: Havixbeck, Gennerich / Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) – Am 09.05.2018, um 15.21 Uhr befuhr ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer die L874 in Fahrtrichtung Hohenholte. In

der Nähe der Bushaltestelle „Haus Stapel“ kommt er laut

Zeugenaussagen mit seinem großen Fahrzeug (eventuell Linienbus) zu

weit auf die Fahrspur der Gegenfahrbahn und kollidiert dort leicht

mit einem 34-jährigem LKW Fahrer. Danach flüchtet der unbekannte

Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

