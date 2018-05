POL-OE: Fahren unter Alkohol / Gerangel mit Polizeibeamten

Olpe (ots) – Am 09.05.2018 gegen 21.15 Uhr wurde in Olpe in der

Raiffeisenstraße ein Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen

Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert.

Hierbei wurde im Fahrzeug Alkoholgeruch wahrgenommen, worauf beim

Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen

Wert von 1,6 Promille. Im Fahrzeug befanden sich noch ein Beifahrer

und drei Kinder auf der Rücksitzbank. Als dem Fahrer durch die

Beamten eröffnet wurde, dass dieser nun zwecks Blutentnahme mit zur

Wache kommen muss, flüchtete der 37 jährige, in Waldbröl lebende

Mann. Er konnte kurz darauf durch die Beamten wieder eingeholt

werden. Bei dem Versuch diesen zu fixieren, kam ihm der 29 jährige

aus Reichshof stammende Beifahrer, der mittlerweile auch das Fahrzeug

verlassen hatte zu Hilfe, und wollte den Fahrer aus dem Griff der

Beamten befreien. Es kam daraufhin zu einem Gerangel zwischen den

beiden Personen und den Beamten. Auch durch den Einsatz von

Pfefferspray konnte der Widerstand der beiden Beschuldigten beendet

werden. Bei der Rangelei wurden beide Beamte leicht verletzt. Beim

Fahrer wurde durch die Staatsanwaltschaft Siegen eine Blutprobe und

die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet. Gegen beide Personen

wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

