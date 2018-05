FW-E: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Essen-Stoppenberg, Ettenbach, 09.05.2018, 22:14 Uhr (ots) –

Am Mittwochabend kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein

PKW mit einem Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Dabei wurden insgesamt drei Männer verletzt. Zum Glück war keine

Person eingeklemmt, und alle Fahrzeuginsassen konnten den PKW bereits

vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Einsatzmaßnahmen der

Feuerwehr konzentrierten sich in erster Linie auf die

Patientenversorgung und die Sicherung der Einsatzstelle. Dazu wurden

zwei Notärzten und drei Rettungswagen alarmiert. Nach erster

Einschätzung zogen sich die Patienten bei dem Unfall nur leichte

Verletzungen zu, alle drei wurden jedoch zur weiteren Untersuchung in

Krankenhäuser transportiert. Die genaue Unfallursache wird zurzeit

von der Polizei ermittelt. (SK)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Pressestelle

Susanne Klatt

Telefon: 0201/12-39

Fax: 0201/228233

E-Mail: susanne.klatt@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Essen | Publiziert durch presseportal.de.