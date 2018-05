POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Motorradfahrer verletzt sich

Vlotho (ots) – (mas) Heute (09.05.), gegen 17.30 Uhr, kam es zu

einem Verkehrsunfall in Vlotho, Mindener Straße/ Valdorfer Straße.

Ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Porta Westfalica befuhr die

Mindener Straße in Richtung Uffeln. Kurz hinter dem o.g.

Kreuzungsbereich bemerkte dieser zu spät, dass eine vor ihm fahrende

52-Jährige aus Vlotho mit ihrem PKW Renault beabsichtigte zu wenden.

Der 32-Jährige fuhr mit seinem Motorrad auf den PKW auf und kam zu

Fall. Hierbei verletzte sich dieser am Fuß und wurde mittels

angefordertem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Während der

Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

