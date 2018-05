POL-KLE: Verkehrsunfall / Radrennfahrer erlitt tödliche Verletzungen

47647 Kerken (ots) – Am Mittwoch, 09.05.2018 um 18:55 Uhr befuhr

Ein 71-jähriger Rennradfahrer aus Dortmund die Straelener Str. aus

Richtung Kerken kommend in Richtung Straelen. Aus bisher ungeklärter

Ursache prallte er ungebremst auf einen ordnungsgemäß am rechten

Fahrbahnrand geparkten Lkw.

Bei diesem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer tödliche

Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme war die Straelener Str.

zeitweise kurzfristig gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang

dauern an.

