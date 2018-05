POL-HAM: Auffahrunfall – Zweiradfahrer schwer verletzt

Hamm (ots) – Für eine 40-jährige Kradfahrerin aus Hamm endete ein

Unfall auf der Kamener Straße am 09.05.2018 mit einem stationären

Krankenhausaufenthalt. Die 40-Jährige war gegen 13:18 Uhr mit ihrem

Kleinkraftrad kurz hinter der Einmündung Zum Bergwerk in Richtung

Pelkum unterwegs. In der dortigen leichten Linkskurve folgte ihr ein

Ford Focus in gleicher Richtung. Aus unbekannten Gründen fuhr die

Fordfahrerin, eine 63-jährige Hammerin, auf das Zweirad auf. Das KKR

verklemmte sich dabei in dem Pkw. Bei dem Sturz verletzte sich die

40-Jährige dann schwer. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge

wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelten

Polizeibeamte den Verkehr. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

(hz)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.