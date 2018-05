POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad

Salzgitter (ots) – 8-jähriges Mädchen im Zug vergessen. Zeit:

Mittwoch, 09.05.2018, 17:40 Uhr. Ort: Bahnhof Salzgitter-Bad, Bahnhof

Salzgitter-Ringelheim. Hergang: Lobenswert hervorgetan hat sich am

Mittwoch, den 09.05.2018, eine 27-jährige Salzgitteranerin, die mit

dem Zug in Richtung Ringelheim unterwegs war. Am Bahnhof in

Salzgitter-Bad beobachtete sie um 17:40 Uhr eine Mutter, die mit

mehreren Kindern den Zug verließ. Versehentlich blieb eine 8-jährige

Tochter im Zug zurück. Als das junge Mädchen bemerkte, dass ihre

Mutter mit ihren Geschwistern ausgestiegen war, hatte der Zug seine

Fahrt bereits fortgesetzt. Das Mädchen geriet in Angst und begann zu

weinen. Von diesem Moment an kümmerte sich die junge Frau aus

Salzgitter um das Mädchen, spendete Trost und redete beruhigend auf

sie ein. Sie verständigte in Absprache mit einem Zugbegleiter die

Polizei und stieg mit dem Mädchen am Bahnhof in Ringelheim aus. Dort

wartete sie mit dem Mädchen nicht bloß auf das Eintreffen der

Funkstreifenwagenbesatzung, sondern begleitete diese zusammen mit dem

Kind auch noch zurück nach Salzgitter-Bad, um das Mädchen dort an die

bereits wartende Mutter zu übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Salzgitter | Publiziert durch presseportal.de.