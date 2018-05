POL-KS: Landkreis Kassel / Vellmar: Unfallflucht: Autofahrerin erfasst zehnjährigen Fußgänger und flüchtet von der Unfallstelle

Kassel (ots) – Am Samstagnachmittag ereignete sich im

Einmündungsbereich Schöne Aussicht und Harleshäuser Straße in Vellmar

ein Verkehrsunfall, bei dem eine bislang unbekannte Autofahrerin mit

ihrem Wagen einen zehnjährigen Jungen aus Vellmar beim Überqueren der

Straße erfasste, verletzte und anschließend flüchtete, ohne sich um

den verletzten Jungen zu kümmern. Nun bitten die Ermittler der

Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel Zeugen, die Hinweise

auf den silbernen Wagen mit schwarzer Heckklappe und möglicherweise

Göttinger Kennzeichen geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu

melden.

Wie die zunächst in den Einsatz eingebundenen Beamten des

Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 14:45

Uhr. Zu dieser Zeit, so erzählen es die beiden neun und zehn Jahre

alten Jungen, überquerten sie die Schöne Aussicht parallel zur

Harleshäuser Straße. Gleichzeitig fuhr der gesuchte silberne Wagen,

möglicherweise ein älteres VW-Modell, aus der Schönen Aussicht heraus

und von dort auf die Harleshäuser Straße in Richtung Stadtmitte.

Dabei erfasste der PKW den Zehnjährigen, woraufhin er auf die Straße

stürzte. Die Autofahrerin, sie wird von den Jungen als ältere Frau

über 40 Jahre alt und mit blonden Haare beschrieben, ließ nach dem

Unfall noch das Fenster herunter und maßregelte die Jungen, bevor sie

schließlich weiterfuhr. Der verletzte Zehnjährige humpelte im Beisein

seines Freundes anschließend nach Hause und berichtete seiner Mutter

von dem Vorfall, die sofort die Beamten des Polizeireviers Nord

einschaltete. Der von ihr gerufener Rettungsdienst behandelte

schließlich die Beinverletzung.

Die anschließende Fahndung nach dem silbernen Wagen mit schwarzer

Heckklappe und Göttinger Kennzeichen verlief bislang ohne Erfolg.

Daher bitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe Zeugen, die weitere

Hinweise auf die Fahrerin oder den geflüchteten Wagen geben können,

sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu

melden.

