POL-DO: 9-Jährige bei Verkehrsunfall auf der Bornstraße schwerverletzt

Lfd. Nr.: 0680

Ein 9-jähriges Mädchen ist am heutigen Mittwochmorgen (9. Mai) auf

der Bornstraße von einem Auto angefahren worden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 50-jährige Dortmunderin

gegen 8.40 Uhr auf der Bornstraße in Richtung Innenstadt. Nachdem sie

zunächst in Höhe der Heiligegartenstraße an einer roten Ampel hielt,

fuhr sie bei Grün mit dem Wagen wieder an. Etwa zur gleichen Zeit

überquerte ein 9-jähriges Mädchen die Straße in Richtung Osten. Trotz

Notbremsung wurde das Kind vom Auto erfasst und zu Boden

geschleudert.

Die 9-jährige Dortmunderin verletzte sich dabei schwer, aber nicht

lebensgefährlich. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein nahe gelegenes

Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bornstraße in Richtung

Innenstadt für rund 50 Minuten gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

