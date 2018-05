POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, dem 09.05.2018

Offenbach (ots) – Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest –

Maintal

(neu) Bei ihren Ermittlungen zu den Bränden in einem Hochhaus im

Stadtteil Bischofsheim hat die Kripo Hanau am Mittwoch einen

Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Seit Sonntag hatte es im

Keller und Erdgeschoss mehrere Male gebrannt, wobei die Ermittler von

Brandstiftung ausgingen. Glücklicherweise wurden keine Bewohner

verletzt; es entstand lediglich Sachschaden. Derzeit wird geprüft, ob

der Verdächtige als Verursacher in Frage kommt.

Offenbach, 09.05.2018, Pressestelle, Rudi Neu

