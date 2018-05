POL-PDMT: Boden-Tankbetrug

Boden (ots) – Am Mittwoch, dem 09.05.2018, kam es gegen 13:25 Uhr

an der Shell Tankstelle in Boden zu einem Tankbetrug. Bei dem

flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren Kombi der Marke

BMW, 3er-Reihe gehandelt haben. Laut Zeugenaussagen sei das Fahrzeug

dunkelblau, die Stoßstange jedoch schwarz lackiert. Zudem sei das

Fahrgeräusch derart laut, dass davon ausgegangen wird, dass die

Auspuffanlage defekt, oder aber ein Sportauspuff angebracht ist.

Hinweise zu dem vorgenannten Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion

Montabaur unter der nachfolgenden Telefonnummer entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

