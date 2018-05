POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) – Am 09.05.2018, gegen 13:10 Uhr ereignete sich

in der Tiergartenstraße in Neustrelitz ein schwerer Verkehrsunfall.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Opel-Transporter an einem am

rechten Fahrbahnrand abgestellten LKW vorbei. Im Gegenverkehr befand

sich eine Gruppe von mehreren Radfahrern. Inmitten dieser fuhr ein

55-Jähriger aus der Lüneburger Heide. Als sich der 55-Jährige etwa

auf Höhe des entgegenkommenden Transporters befand, machte er

plötzlich einen Schlenker nach links und kollidierte frontal mit dem

Transporter. Dadurch stürzte der Radfahrer und zog sich schwere,

jedoch nicht lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Er wurde mit

einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in die Klinik in

Plau am See geflogen. Der 49-jährige Neustrelitzer, welcher den

Transporter fuhr, blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen

Unfallursache dauern an. Der verletzte Radler stand möglicherweise

unter Einwirkung von Alkohol. Um dies zu prüfen, wurde eine

Blutprobenentnahme bei ihm durchgeführt.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

