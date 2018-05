POL-RT: Einbruch in Freizeitpark, Unfall mit Traktor, Radfahrer gestürzt, Motorrollerfahrerin kontra Pkw

Reutlingen (ots) – St. Johann (RT): Vorfahrt missachtet

Ein 79-Jähriger hat am Mittwochmorgen mit seinem Traktor die

Vorfahrt eines Mercedes missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall

mit zirka 4.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Mann war mit seinem

landwirtschaftlichen Fahrzeug kurz nach zehn Uhr auf dem

Leinhaldenweg in Richtung Bergstraße unterwegs und wollte diese

geradeaus in einen Feldweg überqueren. Er gewährte jedoch einem aus

Richtung Ortsmitte kommenden 40-jährigen Mercedes-Fahrer nicht die

Vorfahrt und stieß im Einmündungsbereich mit diesem zusammen. Der

Traktor des 79-Jährigen blieb unbeschädigt. (mr)

Sonnenbühl (RT): Einbruch in Freizeitpark (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch im Freizeitpark bei

der Bärenhöhle in mehrere Verwaltungs- und Gastronomiegebäude

eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 7.40 Uhr drang der Täter auf

bislang noch ungeklärte Weise in die Räumlichkeiten ein und

entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie mehrere Stangen

Zigaretten. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von

Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

07121/9918-0 zu melden. (mr)

Deizisau (ES): Autofahrerin übersieht Motorroller

Leichte Verletzungen hat eine 41-jährige Motorrollerfahrerin bei

einem Unfall davongetragen, nachdem ihr am Dienstagnachmittag von

einem Auto die Vorfahrt genommen worden ist. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein

40 Jahre alter VW Tiguan-Lenker die Sirnauer Straße in Richtung

Ortsmitte entlang. An der Einmündung der Klingenstraße bemerkte der

Pkw-Lenker ein von rechts kommendes und damit vorfahrtsberechtigtes

Auto. Nachdem er diesem Fahrzeug den Vorrang einräumte, setzte er

seine Fahrt fort, übersah aber die Motorrollerfahrerin, die

unmittelbar hinter dem Pkw ebenfalls in die Sirnauer Straße einfuhr.

Obwohl noch recht langsam unterwegs, erfasste der Tiguan das Zweirad

der 41-Jährigen und brachte sie zu Fall. Die Frau musste vom

Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht

werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000

Euro. (fn)

Bodelshausen (TÜ): 78-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz in Klinik

Ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei

einem Sturz schwer verletzt worden. Der Senior war gegen 14.30 Uhr

auf dem Radweg von Bodelshausen nach Belsen unterwegs, als er kurz

vor der Unterführung der B 27, vermutlich als Folge eines

Fahrfehlers, die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Der Mann musste

anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

(fn)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Frank Natterer (fn), Telefon 07121/942-1103

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Reutlingen | Publiziert durch presseportal.de.