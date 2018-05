POL-H: Laatzen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt – Die Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots) – Am Mittwoch, 09.05.2018, gegen 12:30 Uhr, ist es

auf der Erich-Panitz-Straße in Höhe der Einmündung Robert-Koch-Straße

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo und einer Radfahrerin

gekommen. Die 62-jährige Radlerin hat dabei schwere Verletzungen

erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Fahrradfahrerin auf dem

Radweg der Erich-Panitz-Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der

Einmündung Robert-Koch-Straße fuhr sie bei grüner Ampel nach links

über die Fußgängerfurt in Richtung der Robert-Koch-Straße. Aus dieser

kam zur gleichen Zeit eine 57-Jährige mit ihrem VW Polo. Sie bog aus

ihrer Sicht nach links auf die Erich-Panitz-Straße ab, übersah dabei

die querende Radlerin und erfasste sie mit ihrem Pkw frontal. Die

62-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein

alarmierter Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Die Erich-Panitz-Straße musste stadtauswärts im Bereich der

Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten

gesperrt werden. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der

Schaden auf 3 500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Sie

werden gebeten, Kontakt zum Verkehrsunfalldienst Hannover unter der

Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has, now

