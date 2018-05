POL-GÖ: (244/2018) Kleintransporter in Sichelnstein im Vorbeifahren beschädigt – Verursacher unbekannt, Polizei Hann. Münden sucht Zeugen

Göttingen (ots) – Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Sichelnstein,

Obere Sandbreite Nacht zum 5. Mai 2018

SICHELNSTEIN (jk) – Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein

unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum vergangenen Samstag

(05.05.18) in Sichelnstein (Landkreis Göttingen) einen am

Fahrbahnrand der Oberen Sandbreite geparkten Kleintransporter

beschädigt und ist dann einfach weitergefahren. Bei der Berührung

wurde das weiße Firmenfahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Die

Höhe des entstandenen Schadens beträgt vermutlich rund 400 Euro.

Hinweise auf den Verursacher gibt es momentan nicht. Zeugen werden

gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden

zu melden.

