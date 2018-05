ZOLL-H: Zoll und Polizei nehmen 4 mutmaßliche Rauschgiftschmuggler fest

Osnabrück Hannover (ots) –

Gemeinsame Pressemitteilung

Polizei Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück

Zollfahndungsamt Hannover

Zoll und Polizei nehmen 4 mutmaßliche Rauschgiftschmuggler fest

Am Abend des 07.05.2018 haben Beamte der Gemeinsamen

Ermittlungsgruppe Rauschgift der Zentralen Kriminalinspektion

Osnabrück und des Zollfahndungsamtes Hannover vier mutmaßliche

Drogenschmuggler in Wilsum (Landkreis Grafschaft Bentheim) und Twist

(Landkreis Emsland) festgenommen. Sichergestellt wurden mehr als 30

kg Marihuana, Bargeld und hochwertige Fahrzeuge.

Der Hauptverdächtige, ein 61-jähriger Niederländer, hatte

unmittelbar zuvor etwa 30 kg Marihuana, das er in einer angemieteten

Garage in den Niederlanden gelagert hatte, nach Deutschland

eingeschmuggelt. Bei der Übergabe des Rauschgifts an eine 52-jährige

Deutsche wurden die beiden festgenommen.

Gleichzeitig erfolgte die Festnahme von zwei niederländischen

Frauen im Alter von 52 und 58 Jahren aufgrund von internationalen

Haftbefehlen. Sie stehen im Verdacht, für den festgenommenen

Niederländer bundesweit Auslieferungsfahrten mit Betäubungsmitteln

durchgeführt zu haben.

Anschließende Durchsuchungen führten zur Sicherstellung von

weiterem Haschisch durch die niederländische Polizei.

Bei dem hier festgenommenen Niederländer fanden die Osnabrücker

Ermittler 26.000 Euro Bargeld, einen hochwertigen Mercedes-Benz

Oldtimer, ein Cabriolet, ein Sportboot und zwei Pferdekutschen. Die

Sicherstellung erfolgte mit dem Ziel, das mutmaßlich aus Straftaten

erlangte Vermögen abzuschöpfen.

Gegen drei der Tatverdächtigen wurde die Untersuchungshaft

angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Polizei

Enschede/Niederlande werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft

Osnabrück geführt.

