POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Einbrecher in Gesundheitsamt schläft ein

Mainz (ots) – Dienstag, 08. Mainz 2018, 06:00 Uhr

In der Nacht zum Dienstag übersteigt ein 32-jähriger Mainzer das

Hoftor zum Gesundheitsamt und bricht in das Gebäude ein. Dort begibt

er sich in verschiedene Räume und nimmt einen Notfallkoffer, diverse

Medikamente, zwei Sauerstoffflaschen und einen Rezeptblock an sich.

In einem weiteren Raum kocht sich der Täter anschließend eine

Instantsuppe und einen Kaffee und legt sich zum Schlafen auf einen

dortige Liege. Als eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes gegen

sechs Uhr ihre Arbeit beginnen will, sieht sie den schlafenden

Einbrecher und die bereitgelegten Gegenstände dort und verständigt

die Polizei. Die Polizeibeamten können den Beschuldigten kurz darauf

festnehmen und bringen ihn nach Anordnung der Untersuchungshaft durch

einen Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es in der gleichen Nacht in

ein Anwesen in der Ludwigsstraße. Die Spurensicherung der Polizei

konnte umfangreiche Feststellungen an einem beschädigten Fenster

treffen. Die weiteren Ermittlungen müssen nun zeigen, ob der Täter

auch für diesen Einbruch in Frage kommt.

