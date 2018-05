POL-KA: (KA) Waghäusel – Fehler beim Abbiegen

Waghäusel (ots) – Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr, kam es auf der

Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen

Mercedes-Fahrer und einem 54-jährigen Renault-Fahrer. Der 56-Jährige

befuhr die Auffahrt der L 560 und wollte nach links in die Mannheimer

Straße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden

Renault-Fahrer. Aufgrund des Zusammenstoßes, bei dem an beiden

Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, waren diese

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

