POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Diebstahl aus Lieferwagen

Mainz (ots) – Dienstag, 08. Mainz 2018, 14:45 Uhr

Zwei Mitarbeiter eines Mainzer Unternehmens stellten ihren

Lieferwagen am Dienstagmittag in der Hinteren Bleiche ab und

arbeiteten in einem nahe gelegenen Gebäude. Als sie gegen 14:45 Uhr

zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie fest, dass die

Seitenscheiben etwas geöffnet und die Türen unverschlossen waren. Aus

dem Inneren fehlen die privaten Rucksäcke mit persönlichen Dokumenten

und Wertgegenständen. Wie das Auto geöffnet wurde ist nicht bekannt.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Tel.: 06131 65

36 33

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle

Telefon: 06131-65-3080

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mainz | Publiziert durch presseportal.de.