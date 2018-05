POL-HB: Nr.: 0310 –Raub auf Getränkemarkt

Bremen (ots) –

–

Ort: Bremen-Burglesum, Bremer Heerstraße

Zeit: 08.05.18, 10.15 Uhr

Am Dienstagvormittag überfiel ein Unbekannter einen Getränkemarkt

im Bremer Stadtteil Burglesum. Die Polizei sucht Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben.

Der Mann betrat gegen 9.35 Uhr das Geschäft in der Bremer

Heerstraße. Nachdem er eine Getränkeflasche in den Pfandautomaten

warf, hielt er sich noch etwa bis 10.15 Uhr im Laden auf bevor er zur

Kasse ging, um sich das Geld auszahlen zu lassen. Als die 22 Jahre

alte Kassiererin ihm das Geld geben wollte, drückte er diese beiseite

und entnahm einige Scheine aus der Kasse. Anschließend flüchtete er

in Richtung Bremer Heerstraße.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 185

Zentimeter groß mit kurzen schwarzen Haaren und einem schwarzen

Drei-Tage-Bart. Er hatte ein schmales Gesicht, eine schlanke Statur

und trug ein graues T-Shirt mit leicht hellem Aufdruck, eine lange

blaue Hose und dunkle Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421

362-3888 zu melden.

