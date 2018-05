POL-OG: Offenburg – Auf frischer Tat ertappt

Offenburg (ots) – Der 33 Jahre alte Fahrer eines Audi ahnte am

Dienstagmittag wohl nicht, dass er von einem Zeugen und Beamten des

Verkehrskommissariats in Offenburg dabei beobachtet wurde, wie er

beim Ausparken einen Mercedes beschädigte und im Anschluss das Weite

suchte. Außerdem begann er kurz nach dem Verlassen des Parkplatzes in

der Hindenburgstraße sein Handy zu bedienen, sodass ihn neben der

eigentlichen Anzeige auch eine weitere wegen des Telefonierens am

Steuer erwartet. /ma

