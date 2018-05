POL-HAM: Unfall im Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Hamm, Bockum-Hövel (ots) – Am Dienstag, 8. Mai, um 17 Uhr, kam es

an der Kreuzung Hammer Straße / Bäumerstraße zu einem Verkehrsunfall,

bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem

Opel über die Hammer Straße in Richtung Norden, als ihr in Höhe der

genannten Kreuzung eine 66-Jährige, ebenfalls in einem Opel,

entgegenkam. Als die 66-jährige Frau ohne anzuhalten nach links in

die Bäumerstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Opel. Die

beiden Frauen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie

jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Dort wurden beide zu stationären Behandlungen aufgenommen. An den

Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2000 Euro, sie

wurden abgeschleppt. (hp)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.