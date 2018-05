POL-PDMY: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Ulmen (ots) –

Am vergangenen Dienstag gegen 18:50 Uhr kam es auf der B257 in

Höhe der nördlichen Ortseinfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 28-jährige Frau aus dem Bereich Mayen, die die Bundesstraße aus

Richtung Kelberg kommend befuhr, missachtete beim Abbiegen nach

links, in Richtung Ortsmitte Ulmen, den Vorrang eines

entgegenkommenden Pkws. Hierbei kam es zu einer Frontalkollision der

beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden neben der Verursacherin

auch der 70-jährige Entgegenkommende sowie dessen 71-jährige

Mitfahrerin aus der VG Adenau schwer verletzt. Alle Beteiligten

wurden, zum Teil mit Rettungshubschrauber, in umliegende

Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 21.000 Euro. Neben Polizei

und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Ulmen sowie die

Straßenmeisterei im Einsatz. Knappe zweieinhalb Stunden zuvor

ereignete sich einige Meter weiter an der Autobahnanschlussstelle

ebenfalls ein Verkehrsunfall. Hier missachtete ein von der A48

kommender Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße

fahrenden Autos. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

