POL-HRO: Vermisster 81-Jähriger in Schwerin durch Polizeihubschraubereinsatz aufgefunden und gerettet

Schwerin (ots) – Am 08.05.2018 gegen 17 Uhr meldete eine Frau in

Schwerin ihren 81-jährigen Ehemann als vermisst. Dieser verließ gegen

12 Uhr die Wohnung um sparzieren zu gehen. Üblicherweise benötigt er

für seine Strecke lediglich eine gute Stunde, sodass sich seine Frau

aufgrund der fehlenden Rückkehr im Laufe des Nachmittags zunehmend

Sorgen machte. Wegen einer bestehenden Herzerkrankung konnte auch ein

medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen zum Verbleib des

Vermissten auf. Da der Mann jedoch weder vom Rettungsdienst

aufgenommen wurde, noch auf den Straßen und Plätzen im Umfeld

angetroffen werden konnte, wurde im Weiteren ein polizeilicher

Personenspürhund eingesetzt. Dieser konnte eine Fährte von der

Perleberger Straße ausgehend bis zu einem Park aufnehmen. Angrenzend

befindet sich ein Waldgebiet. Da es bereits dunkel war, wurde ein

Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser konnte mittels seiner

Kameratechnik bereits nach wenigen Minuten den Vermissten in dem

angrenzenden bewaldeten Gebiet ausfindig machen und die Polizeikräfte

am Boden zu diesem lotsen. Der Mann wurde in hilfloser Lage

aufgefunden und noch vor Ort an den Rettungsdienst zur weiteren

Versorgung übergeben. Seine Ehefrau war zutiefst erleichtert und

bedankte sich für das Auffinden ihres Mannes.

Warum der Mann sich von seiner üblichen Sparzierstrecke ohne

Mobiltelefon in den Wald begab, ist derzeit unklar.

Der Einsatz zeigte deutlich, dass polizeiliche Diensthunde und der

Polizeihubschrauber in eben solchen Einsatzlagen, bei welchen jede

Minute zählt, unerlässlich sind, um Leben zu retten.

im Auftrag

Mattes Pienkoß

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

