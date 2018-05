POL-HAM: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Hamm, Uentrop (ots) – An der Straße Birkenfeld kam es am Dienstag,

8. Mai, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 11.40 Uhr

und 20.05 Uhr hatte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen

geparkten Ford Fiesta beschädigt. An dem blauen Ford entstand ein

Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben und Angaben zu dem Unfallflüchtigen oder seinem

Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.