FW-BO: Brand und Explosion in einer Lagerhalle – 2. Meldung

Seit 19.31 Uhr ist die Feuerwehr Bochum an der Vierhausstraße in

Grumme im Einsatz. Dort ist es zu einem Brand in einer Lagerhalle

gekommen. Eine Gasflasche explodierte. Die Feuerwehr konnte eine

weitere Brandausbreitung verhindern, die Löscharbeiten gestalteten

sich allerdings als sehr zeitaufwendig. Verletzt wurde niemand.

Die erste Meldung erreichte die Feuerwehrleitstelle um 19.31 Uhr

über die Polizei. Dort hatte ein Anrufer einen Brand auf dem Gelände

eines Holzbetriebes an der Vierhausstraße in Grumme gemeldet.

Als das erste Löschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, stellte

sich die Lage jedoch äußerst dramatisch dar: Im vorderen Bereich

einer zweigeschossigen Lagerhalle brannte ein Gabelstapler. Durch den

Brand war bereits eine Gasflasche explodiert, weitere Flaschen

befanden sich in der Halle. Durch die Wucht der Explosion war das

Hallentor herausgerissen und auf die Einfahrt geschleudert worden.

Die Halle war bereits vollständig verraucht und der Brand hatte

bereits in die 2. Hallenetage übergegriffen. Es drohte eine

Brandausbreitung auf den Rest der Halle, in der große Mengen

Holzpaletten gelagert waren.

Da sich glücklicherweise niemand mehr in der Halle befand, konnten

sich die Einsatzkräfte sofort auf einen massiven Löscheinsatz

konzentrieren. Drei Strahlrohre auf Vorder- und Rückseite der Halle

sowie ein viertes über eine Drehleiter kamen zum Einsatz, um den

Brand zu löschen. Durch diesen effektiven Löschangriff konnte eine

weitere Brandausbreitung verhindert werden. Bei den Löscharbeiten

konnten zwei weitere Gasflaschen aus der Halle gebracht und abgekühlt

werden, sodass auch die Gefahr weiterer Explosionen ausgeschlossen

werden konnte. Gegen 20.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle und es

begannen die aufwendigen Nachlöscharbeiten, für die auch Schaum

eingesetzt wurde. Um die Halle vom Rauch zu befreien, mussten

großflächig Glasbausteine in der oberen Etage der Hallenwände

entfernt werden. Erst dann konnte der Rauch mit Hilfe von sogenannten

Hochleistunglüftern aus den Räumen geblasen werden.

Insgesamt 90 Einsatzkräfte aller drei Feuerwachen der

Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheiten Bochum-Mitte, Altenbochum,

Querenburg, Höntrop und Eppendorf der Freiwilligen Feuerwehr waren

vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen

aufgenommen. Die Vierhausstraße war während der Löscharbeiten

komplett zwischen Werner Straße und Bergstraße gesperrt.

Derzeit laufen die letzten Aufräumarbeiten.

