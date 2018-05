POL-OB: Gefährliche Körperverletzung

Oberhausen (ots) – Im Kassenbereich des Aquaparks kam es am

heutigen Dienstag, 08.05.2018, gegen 19:45 Uhr, zu einer Streitigkeit

zwischen zwei Männern (27, 25), die von Sicherheitsdienst

geschlichtet wurde. Im Erdgeschoß des Parkhauses am Aquapark kam es

zum erneuten Aufeinandertreffen und zur körperlichen

Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Laut Zeugenaussagen

schoss der 27jährige Täter mehrfach mit einer Gaspistole in Richtung

des Geschädigten. Durch einen Schlag mit der Gaspistole gegen den

Hinterkopf des 25Jährigen erlitt dieser eine Platzwunde, die ambulant

in einem Krankenhaus behandelt wurde. Im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter angetroffen werden. In seinem Pkw

wurde die Gaspistole aufgefunden und sichergestellt. Ein

Strafverfahren wurde eingeleitet.

(PT)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Oberhausen | Publiziert durch presseportal.de.