POL-MR: Jede Menge Besonderheiten zum Internationalen Museumstag im Polizeioldtimer Museum Marburg am 13. Mai 2018 – Neuzugang | Thementag „Sicheres Geld“ | Europaweites Karmann Ghia-Treffen

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, widmet sich

das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum in Marburg dem Thema „Sicheres

Geld“. Im Mittelpunkt der Ausstellung in steht diesmal die bundesweit

einmalige Sammlung von geschützten Begleitschutzfahrzeugen der

Polizei.

Besucher haben in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die Möglichkeit den

kompletten Fuhrpark eines Polizei-Begleitschutzkommandos für

Werttransporte zu bestaunen. Neben Informationen über die staatlich

geschützten Transporte von Millionen an Bargeld können die Besucher

weitere Informationen zum sicheren Umgang mit Zahlungsmitteln,

vorbeugende Tipps der Kriminalpolizei und Infos der Deutschen

Bundesbank zum Thema Bargeld erhalten.

Auch die jungen Besucher kommen auf ihre Kosten.

Neben kindgerechten Informationen zum Thema Geld werden Kinder die

Möglichkeit haben mit einem Such- und Ratespiel die Fahrzeugsammlung

des Polizei-Motorsport-Club Marburg zu erkunden und so ganz neue

Eindrücke rund um die Polizei-Oldies zu sammeln. Wer alle Fragen des

Ratespiels richtig beantwortet, bekommt anschließend eine kleine

Belohnung.

Neuzugang im Museum – ein Polizei-Sonderwagen vom Typ Toyota Land

Cruiser

Einen wahrhaft sehenswerten Auszug aus der mobilen

Kulturgeschichte der Polizei Deutschlands bietet das außergewöhnliche

Marburger Museum seinen Besuchern, zwischenzeitlich können dort fast

90 Polizeifahrzeuge besichtigt werden.

Zum Internationalen Museumstag kommt ein weiteres hinzu, ein ganz

besonderes Fahrzeug! Passend zum Thementag „Sicheres Geld“. Und zwar

ein Polizei-Sonderwagen vom Typ Toyota Land Cruiser.

Diese schweren Geländewagen der Marke Toyota Land Cruiser (Typ J8)

wurden von 1990 bis 1997 produziert. Die Deutsche Bundesbank kaufte

mehrerer dieser mit einer gepanzerten Spezialkarosserie

ausgestatteten Fahrzeuge für den Begleitschutz von Werttransporten

der Bundesbank und andere Spezialaufgaben der Polizei an.

Dieser geschützte Toyota Land Cruiser war von 1997-2017 bei der

Polizei in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Nach seiner Aussonderung

konnte er in die Sammlung des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums

übernommen und so erhalten werden.

Weitere Daten dazu:

Baujahr: 1997 Antriebsart: 4.2 L Dieselmotor/ 6 Zylinder, 170 PS

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Gewicht: 4200 kg Sonderausstattung:

Sondersignalanlage, Funk, gepanzerte Sonderkarosserie mit

Schießscharten

Europaweites Karmann Ghia-Treffen auf dem Museumsgelände

Zum Öffnungstermin gibt es einen weiteren Augenschmaus, denn gegen

13:00 Uhr werden ca. 15 VW Karmann Ghia das Museum ansteuern. Ein

privates Treffen für Freunde von verschiedenen Karmann Ghia Clubs aus

Europa findet seinen Höhepunkt und Abschluss im Polizeioldtimer

Museum und bietet den Besuchern somit ein weiteres Highlight zum

Internationalen Museumstag.

Ein wahrhaft ereignisreicher Museumstag am 13. Mai

Zum Verweilen trägt außerdem das schöne Vereinsheim bei, denn dort

gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch

selbstgemachten Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu

gestalten.

Die weiteren Öffnungstermine für dieses Jahr sind der 17. Juni, 5.

August (mit Sommerfest), 9. Sept. und 7. Oktober. Das Museum befindet

sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Marburger Stadtteils

Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei.

Infos über das Museum mit vielen Bildern sowie einer

Anfahrtsskizze findet man unter www.polizeioldtimer.de

Ein Hinweis für die Redaktionen: In der digitalen Pressemappe bei

„news aktuell“ befindet sich ein Bild zum Download, das für

Veröffentlichungen in Zusammenhang mit der Pressemeldung verwendet

werden kann.

