POL-NE: Drogen im Straßenverkehr – Polizei kontrolliert Kraftfahrer

Neuss (ots) –

Bei einer Kontrolle am Montag (7.5.) überprüften Polizisten die

Fahrtauglichkeit von Kraftfahrern an der Jülicher Landstraße. Seit

dem Vormittag und bis in den späten Nachmittag hinein, kontrollierten

die Beamten eine Vielzahl von Fahrzeugen und deren Insassen. In vier

Fällen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Eine Blutprobe sowie

ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren waren jeweils die

Konsequenz. In einem Fall konnte ein Verkehrsteilnehmer nicht die

erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Er musste seinen weiteren Weg

zu Fuß bestreiten und wird sich zudem einem Strafverfahren stellen

müssen.

Drogen, Alkohol und auch bestimmte Medikamente haben einen

erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit eines Menschen. Unter

„Drogen“ sind dabei nicht nur „harte“ Betäubungsmittel, wie

beispielsweise Heroin, Kokain oder Amphetamine zu verstehen. Auch der

Konsum von Cannabisprodukten kann sich erheblich auf das

Fahrverhalten auswirken. So werden Geschwindigkeit und Entfernungen

falsch eingeschätzt, die Konzentrationsfähigkeit wird stark

herabgesetzt, eine erhöhte Blendempfindlichkeit bei entgegenkommenden

Fahrzeugen tritt auf und die Reaktionszeiten verlängern sich. Häufig

treten auch Symptome auf wie Schläfrigkeit, Störungen der

Koordination- und Bewegungsabläufe sowie Störungen in der zeitlichen

Wahrnehmung. Die Wirkung von Betäubungsmitteln hält unter Umständen

noch lange nach dem letzten Drogenkonsum an!

Die Polizei warnt dringend davor, unter Drogeneinfluss am

Straßenverkehr teilzunehmen. Unfälle in Folge einer

Fahruntauglichkeit enden nicht selten mit schweren oder gar tödlichen

Verletzungen. Sie sind besonders tragisch, wenn Beifahrer und / oder

andere Verkehrsteilnehmer darin verwickelt werden.

