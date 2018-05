POL-RE: Castrop-Rauxel: Fahrradfahrer belästigt Mädchen

Recklinghausen (ots) – Zwei 13-jährige Mädchen aus Castrop-Rauxel

wurden am Montag, gegen 13 Uhr, in der Nähe des Fußballplatzes

„Victoria Habinghorst“ von einem unbekannten Mann belästigt. Die

Mädchen gingen zusammen auf der Wartburgstraße in Richtung Kanal.

Plötzlich näherte sich ein Fahrradfahrer, rief einem der Mädchen

etwas zu und versuchte dann, sie ins Gebüsch zu drängen. Die

13-Jährige wollte mit ihrem Handy die Polizei rufen, woraufhin der

Mann ihr das Handy versuchte wegzunehmen. Währenddessen kam das

zweite Mädchen ihrer Freundin zu Hilfe und der Mann fuhr mit seinem

Fahrrad davon. Er wird wie folgt beschrieben: Anfang bis Mitte 20,

schlank, schwarze Hautfarbe, schwarze kurze Haare, seitlich rasiert,

bekleidet war er mit einer blau-grauen Sweatshirt-Jacke, darunter

trug er ein helles T-Shirt, eine graue bis dunkelgraue Hose. Er hatte

einen kleinen schwarzen Rucksack dabei. Das Fahrrad war grau mit

einem Korb vorne. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat

unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

