LPI-SLF: Schafe auf Landstraße von Pkw erfasst

Tegau. Saale-Orla-Kreis. (ots) – Am Ortsausgang Tegau in Richtung

Krölpa kollidierte gestern Abend eine Autofahrerin mit drei Schafen.

Vor dem Unfall hatten noch zwei Passanten versucht, die Tiere von der

Straße zu vertreiben. Dies gelang nicht rechtzeitig, so dass die

43-Jährige mit ihrem Pkw Skoda und den Tieren kollidierte. Die

Fahrerin blieb unverletzt. Zwei der Schafe verendeten in Folge des

Unfalls. Der entstandene Schaden wurde mit rund 4000 EUR beziffert.

Warum die Tiere aus ihrem Gatter in Tegau entkommen waren und somit

über die Ortsstraße auf die Landstraße gelangten, wird derzeit durch

die Polizei in Schleiz untersucht. Es kann nicht ausgeschlossen

werden, dass bisher Unbekannte das Schafgatter zwischen 19.30 Uhr und

21:30 Uhr geöffnet haben. In dem Zusammenhang werden Zeugen gesucht,

die Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei in

Schleiz unter Tel. 03663/4310 entgegen.

