POL-DA: Darmstadt-Paulusviertel: Zeugen nach Einbruch in Verwaltungsgebäude einer Kirche gesucht

Darmstadt (ots) – Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen

nach einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude einer Kirche in der

Wittmannstraße aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. In der Zeit zwischen Sonntagmittag (6.5.), 12 Uhr und

Montagmorgen (7.5.),7 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte

Kriminelle auf noch nicht bekannte Art und Weise Zugang zu dem

Nebengebäude der Kirche und durchwühlten die Räume auf der Suche nach

wertvollen Gegenständen. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Vergleichsweise gering

fiel ihre Beute dagegen aus. Mit einer Kaffeemaschine sowie einer

geringen Summe Bargeld suchten die Täter das Weite. Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/9690 zu melden.

