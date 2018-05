LPI-SLF: Verkehrseinrichtung beschädigt und weitergefahren – Zeugen geben Hinweise auf möglichen Verursacher

Schleiz. Saale-Orla-Kreis (ots) – Im Ortsteil Oberböhmsdorf fuhr

am Montag gegen 17:05 Uhr ein Pkw in Höhe des alten Start- und

Zielgebäudes gegen eine Absperrbake und ein Verkehrszeichen. Die

Verkehrseinrichtung kippte um und wurde beschädigt. Ein Zeuge, der

den Unfall von seinem Wohnhaus aus beobachtet hatte und sah, dass der

Schadensverursacher seine Fahrt fortsetzte, alarmierte die Polizei.

Dank weiterer Zeugenhinweise wurden Details zum möglichen

Unfallfahrzeug bekannt, so dass gezielte Ermittlungen zum

mutmaßlichen Verursacher eingeleitet wurden. An der Unfallstelle

stellten die Beamten außerdem zwei Radkappen als Beweismittel sicher.

Durch den Unfall war an der Verkehrseinrichtung Schaden in Höhe von

500 EUR entstanden.

