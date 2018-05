POL-GM: 080518-557: Einbruch in Indoorhalle

Reichshof (ots) – Unbekannte sind am Montag (7. Mai) in die

Indoorhalle des Affen- und Vogelparks in Eckenhagen eingebrochen. Die

Täter öffneten gewaltsam eine Notausgangstür und verschafften sich so

Zutritt in die Halle. Sie durchwühlten mehrere Schränke im

Kassenbereich und entwendeten Bargeld aus dem Geldfach eines

Spielgeräts. Die Tatzeit liegt zwischen 00:15 Uhr und 8:00 Uhr.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261

81990.

