LPI-SLF: Pkw-Reifen zerstochen

Blintendorf. Saale-Orla-Kreis. (ots) – Am Sonntag, den 06.05.2018

parkte ein Fahrer seinen weißen VW Passat gegen 22:00 Uhr auf dem

Zufahrtsweg zur Jagdhütte, die sich am Ortsrand von Blintendorf

befindet. Am darauffolgenden Morgen gegen 04:30 Uhr kehrte er zu

seinem Auto zurück und bemerkte beim Losfahren, dass zwei Reifen von

Unbekannten eingestochen worden waren. Die Polizei in Schleiz hat die

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und

nimmt in dem Zusammenhang Hinweise unter Tel. 03663/4310 entgegen.

