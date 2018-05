POL-GM: 080518-558: Kriminalfall – Katzenklo

Hückeswagen (ots) – Was manche Menschen dazu treibt, kriminell zu

werden, bleibt oftmals ein Rätsel. Was eine 33-jährige

Hückeswagenerin veranlasst hat, in eine Wohnung einzubrechen und dort

… ein Katzenklo zu stehlen, das ist nun Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat die Hückeswagenerin

am Montagabend (7. Mai) eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus

ein. Nach eigenen Angaben wollte sie eine Katze retten, die laut

maunzte. Der Wohnungsinhaber vermisst nun sein Katzenklo, von dem

bislang jede Spur fehlt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

