POL-GE: Schwerverletzter Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Hassel

Gelsenkirchen (ots) – Am Montag, den 07.05.2018, gegen 20:05 Uhr,

beabsichtigte ein 26-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto vom

Wallheckenweg nach links in den Eppmannsweg abzubiegen, um

anschließend in Richtung Hasseler Straße zu fahren. Im

Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen

Gelsenkirchener, der mit seinem Krad auf dem Eppmannsweg in Richtung

Polsumer Straße unterwegs war. Der Kradfahrer stürzte und verletzte

sich schwer. Ein Rettungswagen brachte beide Unfallbeteiligten in

örtliche Krankenhäuser. Der 26-Jährige konnte das Krankenhaus nach

ambulanter Behandlung verlassen, der Kradfahrer verblieb stationär.

Der Eppmannsweg war während der Unfallaufnahme im Bereich der

Einmündung zum Wallheckenweg für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

