BPOLI MD: Großaufgebot der Bundespolizei zerschlägt weitere Schleuserbande

Sachsen-Anhalt (ots) – Nach umfangreichen Ermittlungen gingen am

Abend des 7. Mai 2018 und im weiteren Verlauf des 8. Mai 2018 im

Auftrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Großaufgebot von rund 800

Beamten der Bundespolizei gegen eine Schleuserbande vor. Zahlreiche

Spezialkräfte unterstützten die Ermittler. Gemeinsam vollstreckten

sie 21 Durchsuchungsbeschlüsse, nahmen drei Hauptbeschuldigte

vorläufig fest und entdeckten zahlreiche illegale Migranten. Die

Ermittlungen weisen auch Bezüge in die sog. Reichsbürgerszene in

Sachsen-Anhalt auf.

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle führt

seit Oktober 2017 das Strafverfahren gegen ein aus mindestens acht

Personen bestehendes Schleusernetzwerk wegen des Verdachts des

banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Die aus

Deutschland, Russland und der Ukraine stammenden Täter stehen im

Verdacht, für unerlaubt eingereiste moldauische Staatsangehörige den

Aufenthalt und auch die unselbständige (illegale) Arbeitsaufnahme

unter anderem im Wachschutzgewerbe organisiert zu haben.

Bereits am Abend des 7. Mai 2018 begann die Bundespolizei mit

ihren Einsatzmaßnahmen gegen Wohnungen und Geschäftsräume der

Hauptbeschuldigten in Hamburg und Sachsen-Anhalt. Der Einsatz setzte

sich am frühen Morgen des 8. Mai 2018 mit Durchsuchungsmaßnahmen in

Hamburg und Bremen gegen Quartiere der illegal aufhältigen Personen

fort. Es wurden insgesamt 21 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt (16

x Hamburg, 1 x Bremen, 1 x Niedersachsen, 3 x Sachsen-Anhalt) und

drei Haupttäter in der Hansestadt Hamburg vorläufig festgenommen

(deutsch – 30 Jahre; deutsch – 39 Jahre; russisch – 43 Jahre).

Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft die Stellung von Haftanträgen

für diesen Personenkreis.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiche

Beweismittel und einen mittleren fünfstelligen Betrag an Bargeld und

Gold sicher. Bei dem Beweismaterial handelt es sich unter anderem um

ge- bzw. verfälschte Ausweisdokumente, Handys, Laptops, Tablets,

umfangreiche Datenträger und Unterlagen. Ebenfalls konnten geringe

Mengen verbotener Betäubungsmittel, verbotene Gegenstände in Form

eines Schlagrings und Elektroschockers sowie scharfe Munition

(Patronen 9mm) festgestellt werden.

Aufgrund vorliegender Erkenntnisse zur Gewaltbereitschaft und

Bewaffnung einzelner Personen kamen an mehreren Objekten auch

Spezialkräfte der Bundespolizei zum Einsatz. Die Ermittlungen richten

sich in Sachsen-Anhalt auch gegen Personen, welche offenkundig in der

örtlichen Reichbürgerszene verankert sind.

In Hamburg und Bremen durchsuchten die Bundespolizisten im Rahmen

der Einsatzmaßnahmen auch mehrere Häuser, die als Wohn- bzw.

Schlafplätze für die eingeschleusten Moldauer dienten. Dabei konnten

bislang insgesamt 49 Personen angetroffen werden, von denen

mindestens 35 illegal in Deutschland aufhältig sind (überwiegend

moldauische Staatsangehörige). In diesem Zusammenhang laufen momentan

die Abstimmungen mit den zuständigen Ausländerbehörden, um

aufenthaltsbeendende Maßnahmen einzuleiten.

Festgestellte Schleusungen von Angehörigen des oben genannten

Personenkreises auf der A4 und A17 bildeten den Ausgangspunkt der

Ermittlungen. Die illegal aufhältigen und beschäftigten Migranten

waren zumeist mit totalgefälschten rumänischen Personalausweisen

ausgestattet. Ob diese Urkundenfälschungen auch auf das Konto der

Tätergruppierung gehen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Gemeinsam mit der Bundespolizei kam auch die Steuerfahndung das

Landes Sachsen-Anhalt in eigener Zuständigkeit wegen diverser

Steuerdelikte mit hohen Schäden für unseren Sozialstaat an mehreren

Objekten gegen das Täternetzwerk zum Einsatz.

Der Präsident der zuständigen Bundespolizeidirektion Pirna, Jörg

Baumbach zu dem heutigen Erfolg:

„Schleusung, Urkundenfälschung und illegale Beschäftigung bilden

zunehmend eine Einheit. Mit unseren heutigen Maßnahmen ist es uns

erneut gelungen, das organisierte Phänomen der irregulären Migration

in unser Land in den Fokus zu rücken. So konnten wir eine

vielversprechende Grundlage für Folgeermittlungen gegen das

Täternetzwerk schaffen. Die enge Taktung unserer Schläge gegen

organisierte Schleusernetzwerke ist ein klares Zeichen, dass wir

nicht nachlassen werden.“

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Pirna

Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Meinhold

Telefon: 0172 301 7295

E-Mail: presse.pirna@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeiinspektion Magdeburg | Publiziert durch presseportal.de.